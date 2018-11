Todos saben que Nicola Porcella está en 'cuchis' con Brunella Merino | AMPAY

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Me pasan el talán de que GISELA asistió al estreno de la obra ‘Hadas’ que protagonizó su hija ETHEL, pero le sacó la vuelta a la prensa al salir por una de las puertas falsas del Teatro Municipal.



Manya... JULIE FREUNDT confesó que cantó en privado para MICK JAGGER y The Rolling Stones cuando se presentaron en nuestro país y cuenta que les hizo bailar el ‘Saca las manos’ a ritmo de cajón y guitarra, pero que no lo divulgó porque firmó un contrato de confidencialidad. Manya...



La ‘Amistasí’ FIORELLA RODRÍGUEZ comentó que vuelve al teatro con la obra ‘L.O.V.E.’, que se estrena este 15 de noviembre. Chévere...



JOHANNA SAN MIGUEL dijo que cuando estuvo con STEFANO SALVINI, ambos salían con su andador. Él por ser chibolo y ella, por pasar la base cuatro. Qué buena...



NICOLA PORCELLA volvió a negar a BRUNELLA MERINO, pero en el medio todos saben que anda en ‘cuchis’ con la modelo. Esteee...



Me datean que DEYVIS OROSCO no será jurado de ‘Los cuatros finalistas’ porque quisieron meterle un ‘ajustón’ a su contrato y el ‘Bomboncito’ prefirió dar un paso al costado...



