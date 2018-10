HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Me datean que la ‘Negrita’ ANGIE ARIZAGA no quiere ver a la prensa, por eso asistió una hora antes a la inauguración del spa de SHEYLA ROJAS. Llegó tempranito, hizo su nota y voló. ¿Por qué será...?



El martes, la modelo ANIA GADEA, quien fue conejita de ‘Playboy’, alborotó el programa ‘La banda del Chino’, y más de uno sudó cuando ingresó al set luciendo un vestido supersexy. Asu...



Después de ser suspendido de ‘Esto es guerra’, NICOLA PORCELLA escribió un polémico mensaje en su cuenta en Instagram: “Y si hay que empezar de cero, pues se empieza, porque lo que no se soluciona pasando la página, se soluciona cambiando el libro”. Incluso, en una transmisión en vivo, aseguró que lo quieren ‘jalar’ para ‘El wasap de JB’ porque se parece

al hijo de la ‘PEPA’ BALDESSARI. Qué buena...



La folclórica YOLMELRY DE LA CRUZ rendirá un homenaje a la fallecida CARMENCITA LARA con una versión andina del tema ‘Olvídala, amigo’ en la celebración de su aniversario en Los Portales de Huayllabamba...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina alpinista y dice que esta noche sube a mis montañitas... Suuuaaaveee.