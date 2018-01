HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La conductora REBECA ESCRIBENS confirmó que el programa ‘MUJERES SIN FILTRO’ regresa a pantallas en el mes de marzo. Bien ahí...



Parece que a la ‘wawita’ BRUNELLA HORNA le está yendo muy, pero muy bien, porque cada vez se le ve en diferentes y lujosas camionetas, sin embargo me datean que serían de propiedad de su amorcito RICHARD ACUÑA. Manya...



La modelo ANDREA SAN MARTÍN no pierde el tiempo, pues está llevando a su pequeña Maia a pasar casting de televisión...



Me pasan el talán que el ‘gaucho’ FACUNDO GONZÁLEZ no habría llegado a un acuerdo con la producción de ‘ESTO ES GUERRA’ para continuar en la nueva temporada del reality...



A propo, dicen que el ‘guerrero’ histórico NICOLA PORCELLA estaría pidiendo más ‘chibilines’ para estampar su firma. Asu....



Las integrantes del grupo ‘VENTINO’ manifestaron sus deseos de conocer MACHU PICCHU, además, anunciaron que se presentarán mañana en el Centro de Convenciones María Angola...



Somos fuga, porque mi amorcito está listo para arrullarme como su bebita... Suuuaaaveee.

