El popular ‘CARLONCHO’ dijo que aún no encuentra el verdadero amor, pero que de vez en cuando da una ‘probadita’. Qué buena...



FLORCITA POLO regresó feliz de su viaje a Cancún con su esposo NÉSTOR VILLANUEVA, quien se robó los aplausos de los turistas, porque se animó a cantar rancheras. Manya...



VANIA BLUDAU encarna a una fotógrafa en la película ‘No es lo que parece’ y dijo que su vida está hecha en Estados Unidos al lado de su pareja, pues no piensa volver a Perú, porque cuando se distancian empiezan los problemas. Juan seguro...



MARCO ROMERO comentó que después de 8 años ha vuelto a desvelarse y preparar biberones en la madrugada por el nacimiento de su segundo hijo. Agú...



Cuentan que NICOLA PORCELLA no solo anda ‘echándole maicito’ a LESLIE SHAW, también estaría en coqueteos con una modelito que, dicen, era amiga de la ‘Negrita’. Nooo...



DORITA ORBEGOSO se dejó ver en un evento el domingo y lució algo demacrada (por los 3 meses de embarazo que tiene), pero siempre sexy...



