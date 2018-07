HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La hija de MELISSA KLUG, SAMAHARA LOBATÓN, lloró y aseguró que su expareja JEAN PAUL solo habla de ella porque desea tener ‘cinco minutos de fama’. Asu...



Cuentan que NICOLA PORCELLA no la está pasando nadita bien, luego que rompió palitos con ANGIE ARIZAGA, pues estaría deprimido. Ayayyy...



VANESSA JERÍ expresó su molestia, vía redes sociales, porque le arañaron su lujoso carro. ¡Qué piña...!



TILSA LOZANO y su pareja MIGUEL HIDALGO celebraron el primer mes de su pequeño Massimo, al lado de su hijita Valentina...



El cantante PABLITO RUIZ llegó a nuestro país y lo primero que hizo fue irse a almorzar a ‘La Gran Concha’, donde se pidió un cebiche mixto y un risotto de langostinos. Qué rico...



LEYSI SUÁREZ indicó que no retomará su amistad con GRASSE BECERRA, con quien coincidió en una fiesta y no cruzaron palabra. Asuuuu...



La telenovela ‘Mi Esperanza’ sigue liderando el rating, el miércoles hizo 26 puntos y MICHELLE ALEXANDER tiene la sonrisa de oreja a oreja. Manya...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina enfermero y está listo para sobarme mi pechito... Suuuaaaveee.

