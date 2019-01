HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Todo parece indicar que el popular ‘PALOMO’, MAURICIO DIEZ CANSECO, volvió a las andadas, porque su exesposa DAYSI ONTANEDA compartió una fotografía donde se le ve con el empresario por las playas de La Habana y donde se tomaron unos mojitos. A propo, la rubia espera que ANTONELLA D’ GROOT no se vaya a picar. Me muerooo...



La cantante RUTH KARINA continúa facturando y ganándose los frejoles, a pesar de que hace más de un mes está con la pierna enyesada, pues el fin de semana estuvo animando un matrimonio, pero se movilizaba con andador. Manya...



El ‘guerrero’ NICOLA PORCELLA la pasó de lo lindo el último sábado, pues estuvo bailando muy pegadito y alegrón con un grupo de chicas en una discoteca del sur, donde estuvo acompañado por el ‘ZORRO ZUPE’ y JAMILA DAHABREH...



SARITA MANRIQUE dio a luz ayer a su segundo bebé, fruto de su relación con su esposo José Augusto. ¡Felicidades...!



Me pasan el talán de que el verdadero motivo por el cual MICHELLE SOIFER no está en ‘Esto es guerra’ es porque le quisieron reducir el ‘bolo’ y cambiar algunas cláusulas de su contrato. Asu...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere jugar a las camisetas mojadas... Suuuaaaveee.