¿Nicola Porcella y Romina Lozano estarían alejados por culpa de Alexandra Méndez, 'La Chama'?

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Cuentan que NICOLA PORCELLA y ROMINA LOZANO están distanciados, porque a la Miss Perú no le gustó que ‘LA CHAMA’ diera a entender que cada cierto tiempo se juntan para hacerse cariñito y el ‘guerrero’ no le puso el parche, pues respondió que es ‘su amiga’. Qué buena...



Cuentan las malas lenguas que la ‘YAHA’ no solo pidió un departamento ‘ficho’ en Lima, también quería otro en Miami. Hummm, parece que algo le sabe...



Por cierto, el ‘primo alcahuete’ CESAR TÁVARA le habría enviado una indirecta a la ‘Foquita’ en sus redes sociales y publicó una imagen que decía: “El dinero va y viene... lo más importante en esta vida es la gente que está contigo ¡Aquí y ahora! ... y seguirán por el dinero”. Uyuyuy...



LUCIANA FUSTER y ALONDRA GARCÍA por fin se juntaron. Ambas viajaron a Tailandia invitadas por una conocida marca de joyas y se sentaron juntas en el avión que las llevó a una de las provincias, se tomaron fotos y subieron historias en Instagram demostrando que entre ellas no hay broncas, por PAOLÍN...



Somos fuga porque mi amorcito se cree Cuevita y esta noche driblea y mete otro golazo... Suuuaaaveee.