Nicola Porcella le está sacando el jugo a su soltería porque ahora fue ampayado con la modelo Brunella Merino 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



MICHELLE SOIFER regresó a ‘Esto es guerra’ y dijo que lo hizo para darle luz a ROSÁNGELA, porque sin ella está perdida en el programa. ‘ROUS’ respondió que a MICHI debieron presentarla el 31 de octubre porque es el ‘Día de las brujas’. Qué mala... Por cierto, dicen que el ‘Sol’ movió sus influencias para formar parte del equipo de los ‘guerreros’...



MELISSA PAREDES ya inició las grabaciones de ‘Ojitos hechiceros 2’. Además, contó que estuvo un par de días en Colombia, para hacer unos castings. Bien...



‘LA TIGRESA DEL ORIENTE’ ya está preparando sus maletas, pues volará a Francia para grabar un videoclip en la Torre Eiffel...



GÉNESIS ARJONA echó a IGNACIO BALADÁN y contó que estaba enamorando a una de sus amigas, pero ella dijo ‘next’. O sea, lo chotearon...



NICOLA PORCELLA le está sacando el jugo a su soltería. Esta vez no fue ampayado con LESLIE SHAW, sino con la modelo BRUNELLA MERINO. En las imágenes que difundió ‘Válgame Dios’ se ve que el ‘guerrero’ ingresa a su ‘depa’ con la chica y no salieron hasta el amanecer. Esteee...



Somos fuga porque mi amorcito se cree locutor deportivo y asegura que esta noche me grita un golazo... Suuuaaaveee.