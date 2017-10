Nicola Porcella se burló de Sheyla Rojas de una forma que jamás pensaste [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... Me cuentan que ALEJANDRA BAIGORRIA tiene un misterioso galán, pero prefiere no revelar su nombre porque no pertenece a la farándula. Cuando le preguntan si está con pareja, la ‘Gringa de Gamarra’ responde que ‘está feliz y tranquila’. Hummm...



NICOLA PORCELLA se burló de SHEYLA ROJAS y dijo que para Halloween se disfrazará de ‘gallina vieja’. Qué buena...



Por cierto, en ‘Estás en todas’ se jugaron una ‘pichanguita’ y LUIS ALONSO BUSTÍOS la ‘movió’ para el equipo rival, pero dijo que si metía un gol, celebraría bailando el ‘totó’. Te hablan ‘Foquita’...



SAID PALAO y MACARENA VÉLEZ están distanciados, pero el ‘combatiente’ ya está haciendo vida de soltero y el fin de semana salió de rumba con sus amigos. Asuuu...



IGNACIO BALADÁN agarró sus maletas y viajó a Uruguay a visitar a la familia. El ‘guerrero’ dijo que iba a ‘recargar energías’ y regresará con fuerza al reality...



MIGUEL ARCE, el popular ‘Thor’, sigue haciendo carrera en el extranjero y participará en un reality mexicano llamado ‘La fortaleza’. Chévere... Somos fuga porque mi amorcito quiere que esta noche lo abrigue con mi cuerpito charapa... Suuuaaaveee.