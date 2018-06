Nicola Porcella 'troleó' a Sheyla Rojas de una forma que jamás pensaste [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... OLINDA CASTAÑEDA comentó que por sus hijos está ‘dejando las tangas’, pues trata de no salir mucho en bikinis, pero igual modela sin perder su lado sexy. Manya...



ROSÁNGELA ESPINOZA contó que su favorita, para llevarse la copa de ‘El artista del año’, es ROSSANA FERNÁNDEZ MALDONADO y le pidió a MICHELLE SOIFER no pecar de confiada porque no la tendrá fácil. Ya parece jurado...

Las madres de YOTÚN y ADVÍNCULA estuvieron en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ como las ‘mamás’ de ORDERIQUE y ANGIE ARIZAGA, con quienes se divirtieron enseñándoles a preparar cebiche y un cau cau de conchas. Asuuuu...

NICOLA PORCELLA ‘troleó’ a SHEYLA ROJAS, pues la ‘leona loca’ dijo que ahora estaba ‘más rica’ que en sus inicios y él le respondió: ‘gracias a las cirugías’. Noooo...



Por cierto, el capitán de las ‘cobras’ también hizo lo mismo con DIEGO CHÁVARRI, al asegurar que solo hace sus parrillas con choncholí y morcilla, porque es duro y no compra picaña. Qué fuerte... Somos fuga porque mi amorcito calienta motores para golear desde media cancha... Suuuaaaveee.