Nicola Porcella sigue 'traumadito' con calificación de Paula Manzanal y le pidió a Romina Lozano que le ponga 22 de nota

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



Me cuentan que NICOLA PORCELLA sigue ‘traumadito’ con la calificación de la MANZANAL y le pidió a ROMINA que le ponga 22 de nota. O sea...



TULA RODRÍGUEZ retomó su actividad en redes sociales, y aunque no ha comentado nada sobre la disputa judicial con los hijos de JAVIER CARMONA, se conoció que esta semana puede haber novedades respecto al caso...



Este sábado, a la 1 de la tarde, saldrá el programa ‘Emprendedores’ que es conducido por ‘CARLONCHO’, JOSELITO y ALEJANDRA BAIGORRIA...



EVA AYLLÓN está de luto por la muerte de su madre, quien fue enterrada ayer en un camposanto de Lurín...



BRUNELLA HORNA está recontra asada, porque una chica le mandó una carta a RICHARD ACUÑA donde le pedía que se casara con él y le envió su dirección y número telefónico. La ‘wawita’ la llamó descarada. Qué buena...



‘COTO’ mandó un mensaje a ERICK SABATER y dijo que él sí tiene códigos y como fue su amigo hace un tiempo no se habría metido con MICHELLE. Asuuu...



El recordado RULLY RENDO sigue vigente y este sábado la romperá en el ‘Maracaná’ de Jesús María...



Bueno, soy fuga, porque mi amorcito se alucina MESSI y dice que esta noche me golea... Suuuaaaaveee.