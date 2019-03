HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que NICOLA PORCELLA estaría retornando a ‘Esto es guerra’ y ‘Estás en todas’ en un par de meses, que baje el escándalo de la ‘fiesta del terror’ en Asia...



KATIA PALMA y ADOLFO AGUILAR estuvieron bailando en el aniversario de MARICARMEN MARÍN, pero la que estuvo bastante alegrona fue ‘La Mamacha’, CATHY SÁENZ. Pasito tun tun...



En las redes sociales le sacan la mugre a MACARENA VÉLEZ después de que DIEGO CHÁVARRI contara que tuvo un ‘affaire’ con ella cuando tuvo problemas con SAID PALAO. Asuuu...



EDITH TAPIA dizque se emocionó mucho al ver el documental ‘CONTIGO PERÚ’, porque revivió toda la euforia del Mundial de fútbol de Rusia...



Otro que estuvo sacando pecho fue CARLOS ALCÁNTARA, ‘Cachín’, quien es el productor ejecutivo del proyecto, y ayudó a captar todos los sentimientos de los hinchas que acompañaron a la selección a Rusia...



MARIO HART está chocho con el nacimiento de su sobrina y más de un seguidor le dice que se le ve bien con un bebé en brazos...



Ahora soy fuga porque mi amorcito se cree panadero y dice que esta noche me amasa todita... Suuuaaaveee.