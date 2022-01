HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... DORITA ORBEGOSO está en el ojo de la tormenta porque la expareja del futbolista JERSON REYES, GREIS KEREN, dejó entrever que el pelotero la habría engañado con la ‘morocha’, con quien fue captado el pasado fin de semana. Manya...

GIOVANNA VALCÁRCEL grabó unas historias en Instagram y deslizó que MELISSA PAREDES tendría su programa propio por Latina y se emitiría desde el 25 de febrero, fecha en que ‘Mujeres al mando’ se despedirá de la pantalla chica. ¿Será cierto esooooo?...

LA NUEVA COMPAÑERA DE ETHEL POZO

Por cierto, ETHEL POZO contó que su nueva ‘compañerita’ es una ‘chica guapa, talentosa, es conductora, tiene experiencia, correa ancha y mucha chispa’. Esperemos que ahora sí pertenezca a su círculo de amistadas. Ajá...

Ya huele a cuento que NICOLA PORCELLA irá a chambear a México, ahora dice que está a la espera de que lo llamen de un nuevo proyecto. Hummm... PALOMA FIUZA señaló que los ‘coqueteos’ de FACUNDO GONZÁLEZ son parte del show, pero no hay forma de que regrese con él. Asuuu... Ahora sí me quito porque mi amorcito me está pidiendo una pichanguita... Suuuaaaveee.

