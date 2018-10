El noviecito de Maricarmen Marín dejó con los crespos hechos a unos ‘wachimanes’ que querían un ‘selfie’ con la cantante

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood... Me cuentan que el noviecito de MARICARMEN MARÍN dejó con los crespos hechos a un grupo de ‘wachimanes’ que quiso tomarse un ‘selfie’ con la cantante, pues cuando preguntó para quién era la foto y respondieron que para ‘seguridad’, él le dijo a ella: ¡Vámonos! Noooo...

Comentan que este lunes arrancan las grabaciones de ‘LOS VÍLCHEZ’ y que uno de los jales es STEFANO SALVINI, quien se reencontrará con su ex JOHANNA SAN MIGUEL en dicha producción. Manya...

La popular ‘Mamacha’, CATHY SÁENZ, multiplicó por cero a MIGUEL ARCE y dijo que su opinión no le interesa. Plop... Dicen que LAURA HUARCAYO anda deshojando margaritas, porque no solo la quieren en ATV, también en Latina. Asuu...

SANTI LESMES no puede con su genio, ayer antes de que se encuentre con CARLOS CACHO en ‘El artista del año: el dúo perfecto’, subió un video a sus redes donde le decía a su oveja: ‘Ya, Mara, no te preocupes que cuando vea a Cacho, le pregunto qué tienes que hacer para que te crezcan las pestañas y te veas mejor’. Qué fuerte... Somos fuga porque hoy es domingo y me toca mi cariñito... Suuuaaaveee.