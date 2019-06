¿La nueva conquista de Pedro Moral también tuvo una cercana amistad con Patricio Parodi?

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



Cuentan que FABIOLA, la nueva conquista de PEDRO MORAL, tuvo hace unos años una cercana amistad con el ‘PATO’. Al parecer, estos muchachos tienen los mismos gustos...



A propo, dicen que ‘LA PROTAGONISTA’ olvidó al salsero y anda enamorada. Lo malo es que el muchacho no tiene chamba, pero siempre comen en buenos sitios. Nooo...



El uruguayo IGNACIO BALADÁN celebró sus 30 años y tuvo como sorpresa la llegada de su novia americana. A la fiesta fueron juntitos IVANA YTURBE y MARIO IRIVARREN. Hummm...



El ZORRO ZUPE volvería a sentarse en el ‘sillón rojo’ para contar más revelaciones de ‘Chollywood’. Al parecer, una sentencia no basta...



REBECA ESCRIBENS dijo que la nueva nariz de NICOLA PORCELLA no es muy varonil. Qué buena...



El cómico MICHAEL OVALLE sudó frío en el programa ‘Mujeres al mando’ cuando le cortaron el cabello con fuego y se acordó de todos los santos...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para gritar los goles de la ‘Blanquirroja’... Suuuaaaveee.