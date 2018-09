Gino Assereto lloró a moco tendido en la final de 'Combate', porque su equipo perdió y lo consoló Cathy Sáenz

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que GINO ASSERETO lloró a moco tendido en la final de ‘Combate’, porque su equipo perdió y quien lo consoló fue la productora CATHY SÁENZ...



ISRAEL DREYFUS le mandó su chiquita a NICOLA PORCELLA y dijo que si ‘Esto es guerra’ tiene más rating no es por él, sino porque está en un canal con antena caliente. Asuuu...



Ya que hablamos de los ‘guerreros’, MARIO IRIVARREN afirmó que todo el berrinche que hizo ROSÁNGELA para no votar para que MICHELLE se vaya o se quede fue puro show, pues hace tiempo no figura. Uyuyuyy...



El actor de ‘La casa de papel’, ROBERTO GARCÍA, conocido por su personaje de ‘OSLO’, se presentó en ‘Un día en el mall’ de Willax y les reveló a Andrea y Valeria que fue policía durante 21 años. Manya...

BRUNELLA HORNA estará hoy en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, enfrentándose a ‘Coto’ Hernández, y confesó que nunca ha cocinado en su vida porque su mamá no se lo permitía. Por eso ahora que convive con Richard es experta en delivery. Qué buena...

Somos fuga porque mi amorcito se cree profesor y dice que esta noche me dará una clase de anatomía... Suuuaaaveee.