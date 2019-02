¿Mario Hart quiere que lo pongan a prueba en la conducción de 'Estás en Todas' en reemplazo de Nicola Porcella?

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... El modelo ‘COTO’ HERNÁNDEZ y YAHAIRA PLASENCIA fueron captados caminando juntitos y luego cenando en un conocido centro comercial. ¿Romance a la vista? Uhmmm....

DIEGO CHÁVARRI no olvida a MELISSA KLUG, pues comentó que la ‘Blanca de Chucuito’ ha aprendido a bailar, a raíz de ver un video de la ‘chalaca’ en su cumpleaños. Manya...

Me pasan el talán que ALFREDO BENAVIDES y MANOLO ROJAS ni se dirigen la palabra, pues ahora ya no comparten el mismo camerino como lo hacían antes. Me muero...

La conductora MARÍA PÍA COPELLO se reencontró con su expartner MATHÍAS BRIVIO y con GIAN PIERO DÍAZ, con quienes se dio un tierno beso de amigos... El humorista JIM MAELO anunció que se alejará temporalmente del elenco del programa de CARLOS ÁLVAREZ, ‘Oe, ¿es en serio?’, porque está delicado de salud. Guarda ahí...

Por cierto, me chismean que MARIO HART está pidiendo a sus amiguitos de América que lo pongan a prueba en la conducción de ‘ESTÁS EN TODAS’, tras la salida de NICOLA PORCELLA. ‘Chato’ atrasador... Bueno, soy fuga, porque mi amorcito llega de viaje de la sierra y dice que soy su ‘princesa inca’..... Suuuaaaveee.