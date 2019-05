Poly Ávila también quedaría fuera de El Artista del Año por la fiesta del terror

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... La actriz MAGDYEL UGAZ hizo su berrinche en ‘Mujeres al mando’ por un informe sobre MARIANA VÉRTIZ donde culpó a una reportera. Ojalá que así haya ‘cuadrado’ a su productor, quien es el responsable de todo lo que se emite en el espacio de ‘Latina’...

Me cuentan que POLY ÁVILA no seguiría en ‘El artista del año’ ya que la productora PRO TV habría alzado su ‘voz de protesta’ por la presencia de la gaucha en el reality de GISELA VALCÁRCEL, pues al igual que NICOLA PORCELLA aún no soluciona sus problemas legales. ¿Qué dirá la rubia este sábado?..

Por cierto, el argentino PABLO HEREDIA dijo que será complicado llegar a la final de ‘El artista del año’, pero se tiene fe. Que prenda sus velitas... Después de que FABIO AGOSTINI le advirtió a NESTY que se porte bien con MAYRA GOÑI porque si no iría a buscarlo, el cubano dijo que no le tiene miedo al ‘galáctico’. Asuuu...

PALOMA FIUZA puso el parche a FACUNDO GONZÁLEZ y le pidió que no la abrace porque tiene sus pretendientes... ‘La Chola Chabuca’ amadrinará mañana en radio Comas a ‘Los Vándalos del humor’... Bueno, soy fuga porque mi amorcito anda friolento por el cambio de clima y necesita mi calorcito... Suuuaaaveee.