HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me datean que ANELHÍ ARIAS asistió solita al concierto de ROMEO SANTOS. La animadora estuvo cantando y bailando con ella misma toda la noche...



El actor argentino PABLO HEREDIA dijo que le desea a su expareja ALESSANDRA FULLER lo mejor, ‘que tenga un año increíble, que esté feliz principalmente y que, si le toca conocer a alguien, que sea una persona que la cuide muchísimo’. Pero más de uno en las redes sociales lo tildó de hipócrita. Asuuu...



La orquesta de salsa ‘Zaperoko’ recibió una avalancha de críticas en redes sociales después de que uno de sus integrantes fuera acusado de homofóbico. El líder de la agrupación, JOHNNY PEÑA, tuvo que dar la cara y disculparse...



El músico y compositor VÍCTOR LARA VÁSQUEZ, esposo de CARMENCITA LARA, falleció ayer a los 93 años. El maestro nos deja grandes éxitos como ‘El Adiós’, ‘Devuélveme a mi madre’, ‘Triste realidad’, ‘Ven amor’ y ‘Yo soy peruano’. Que en paz descanse...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree mago y esta noche me sacará conejitos... Suuuaaaveee.