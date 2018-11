HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La morocha DORITA ORBEGOSO ya no se paltea al publicar las fotos en sus redes sociales donde se le ve la pancita de embarazo...



El último miércoles vimos a la ‘Ratona’ ITAMAR MENJIVAR recontraacaramelada con su pareja, un conocido empresario gastronómico. La modelito, que estuvo involucrada en un video de corte íntimo con el pelotero YORDY REYNA, lució un disfraz de pirata, que jaló la mirada de los asistentes al cuarto aniversario de la Orquesta Internacional de CHRISTIAN DOMÍNGUEZ...



A propo, DANIELA DARCOURT, ‘LA CHARANGA HABANERA’ y LUCÍA DE LA CRUZ estuvieron en dicho evento, pero ni así se llenó el estadio de Surquillo. Ups...



Por ahí también apareció el ‘Bomboncito’ DEYVIS OROSCO, pero ni hola ni chau dijo a la prensa que lo esperaba para consultarle sobre su nuevo romance con la hija de JESSICA NEWTON...



Me cuentan que el argentino PABLO HEREDIA está medio saltón por el tatuaje que ALESSANDRA FULLER se hizo junto con ANDRÉS VÍLCHEZ como símbolo de ‘amistad’. El ‘gaucho’ aseguró que si tienen sus ‘cuchis’ no hay problema, porque están solteros. Asuuu...



Somos fuga porque mi amorcito está agilito y hoy me corretea... Suuuaaaveee.