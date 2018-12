HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que EMILIO JAIME y LUCIANA FUSTER fugaron el viernes a Miami, donde él dará unos shows. Los chicos tenían sus ‘chivas’ arregladitas en el camerino de ‘Combate’ y apenas terminó el programa se fueron al aeropuerto. Ajá...



PALOMA FIUZA espera que la llamen para ‘El artista del año’, pues baila muy bien, pero no la hemos escuchado cantar. Hummm...



FLORCITA POLO demostró que muere de amor por su esposo, NÉSTOR VILLANUEVA, y le organizó un fiestón por su cumpleaños número 40, donde no faltaron los ‘mariachis’ y la hora loca. Buena...



BETTINA ONETO y el ‘Potro’ GUTY CARRERA celebraron en las redes sociales el campeonato de Sporting Cristal...



Dicen que el cantante ALEXIS DESCALZO está recontratemplado de su pareja, que ya piensa en matri, pues anda averiguando iglesia... Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina electricista y dice que hoy me hará sentir su alto voltaje. Suuuaaaveee...