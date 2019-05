Paloma Fiuza juró que no ha retomado su relación con Facundo González porque se pasa de besucón con todas

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La cantante NATTI NATASHA, intérprete de ‘Sin Pijama’ y ‘Criminal’, llegó a Lima en gira promocional y dijo que el reguetón no es una moda, sino que vino para quedarse. Manya...



El actor CARLOS CABRERA, recordado por su personaje de ‘Silvestre el carnicero’ de ‘Al fondo hay sitio’, falleció en su domicilio, al parecer, de un infarto. Fuerza a sus familiares...



PALOMA FIUZA juró por la Sarita que no ha retomado su relación con FACUNDO GONZÁLEZ y aclaró que el ‘gaucho’ es muy cariñoso y se pasa de besucón, pero con todas. Asuu...



Por cierto, AUSTIN PALAO agradeció el piropo que le lanzó la ‘garota’, al señalar que era un chicho lindo y un buen prospecto para casarse, pero en ‘one’ aclaró que no estaría con ella porque fue la ex de un amigo. El chico sí tiene códigos...



Somos fuga porque mi amorcito quiere engreírme con un churrito... Suuuaaaveee.