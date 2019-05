Hola, mi barrunto. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... ALEJANDRA BAIGORRIA es una mujer mil oficios y no deja de trabajar, pues está debutando como animadora infantil. Manya... Me pasan el talán que PALOMA FIUZA olvidó por completo a FACUNDO GONZÁLEZ y ahora estaría en saliditas con un chibolo. Provecho...

Por cierto, me chismean que NICOLA PORCELLA se habría hecho un retoque en la nariz. Uhmmmmm... MARÍA PÍA COPELLO y RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’, estarán de invitados este viernes en el programa ‘NOCHE DE PATAS’, de Latina, donde contarán las múltiples anécdotas que han vivido durante estos años de amistad. Buena...

La cantante salsera PAULA ARIAS contó que se borrará el tatuaje que se hizo con el nombre del padre de sus hijas y lo modificará con una imagen que le guste y la identifique. Bien...

La modelo ANDREA CIFUENTES dijo que no se arrepiente de haber posado desnuda, sin embargo, aclaró que no lo haría nuevamente, porque siente que ‘está quemando etapas’ en su vida... Ahora sí me quito, porque mi amorcito quiere que esta noche lo abrigue con mi cuerpito caribeño... Suuuaaavee.