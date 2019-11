Pamela Franco le recordó a la mamá de Isabel Acevedo que ella nunca se metió en una relación 

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... ANAHÍ DE CÁRDENAS continúa en su lucha contra el cáncer y, luego de someterse a una exitosa operación, compartió en sus redes sociales una foto en ropa interior donde cita: ‘Puedo no tener teta, pero aún estoy sexy’. Esooo...



MÓNICA CABREJOS se vaciló con el nuevo look de JANET BARBOZA y hasta le dijo a la ‘Rulitos’ que tiene un gran parecido con la protagonista de la película ‘EL ARO’, SAMARA. Qué malula...



MARICARMEN MARÍN se lució en la alfombra roja de los Grammy Latinos 2019 y no dudó en tomarse fotos con JUANES, a quien chapó muy bien por la cintura. Asuu...



PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ elogió el trabajo como conductor que viene realizando PACO BAZÁN en el programa ‘MI GENTE DICE’, luego de divertirse con una secuencia donde sus canciones eran las protagonistas. Buena...



PAMELA FRANCO no se quedó callada y le recordó a la mamá de la ‘CHABELITA’ que ella nunca se metió en una relación. Chapa esa flor...



A propo, la bailarina ANGYE ZAPATA reveló en ‘Magaly TV, la firme’ que tuvo una relación de tres meses con JOSIMAR y calificó al salsero de ‘mujeriego’...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree panadero y dice que esta noche me amasa todita... Suuuaaaveee.