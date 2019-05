¿Pancho Rodríguez ya no estará en 'El Artista del Año' por Poly Ávila? Pro TV le habría prohibido ir al reality | AMPAY

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



CARLOS ‘TOMATE’ BARRAZA aseguró que ‘LA INDIA’ se excedió al hablar mal de YAHAIRA PLASENCIA, pues señala que la ‘Reina del totó’ es una chica talentosa. Uhmmm...



Me pasan el talán que PANCHO RODRÍGUEZ le dijo adiós a ‘EL ARTISTA DEL AÑO’, porque PRO TV habría pegado el grito en el cielo, tras enterarse que GISELA VALCÁRCEL se ‘jaló’ a ‘Poly’ ÁVILA como una de sus participantes. Me muero...



EDWIN SIERRA le dio su ‘chiquita’ a MAGALY MEDINA y dijo, en su programa de radio, que el supuesto matrimonio de ‘LA TIGRESA DEL ORIENTE’ y ELMER MOLOCHO fue ‘un show de circo’. Qué buena...



La modelo STEPHANIE VALENZUELA dejó en el pasado los paseos por Dubái y ahora camina por las calles de Atahualpa del rico Callao, por donde estuvo grabando un videoclip. Bien ahí...



El actor MARCELO OXENFORD fue una víctima más de la delincuencia, ayer lo asaltaron y apuntaron con una pistola, mientras se encontraba manejando. Los delincuentes le arrancharon sus cadenas, reloj y documentos...



Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree basquetbolista y dice que esta noche me llena la canasta... Suuuaaaveee.