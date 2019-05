Pancho Rodríguez le estaría tirando 'maicito' a Paloma Fiuza, por lo que Facundo González se ha puesto 'saltón'

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



NICOLA PORCELLA sigue divulgando su relación con la modelo ROMINA LOZANO, con quien compartió una fotografía en redes sociales e incluso la llama cariñosamente ‘Reina’. ¡Qué viva el amor!...



A propo, me pasan el talán que PANCHO RODRÍGUEZ le estaría tirando ‘maicito’ a PALOMA FIUZA, motivo por el cual FACUNDO GONZÁLEZ se ha puesto ‘saltón’ y lo tiene bien ‘marcadito’ en ‘Esto es guerra’...



Me chismean que DIEGO CHÁVARRI no pierde el tiempo, pues habría sido ampayado junto a una nueva ‘amiguita’ y dichas imágenes saldrían hoy en ‘VÁLGAME DIOS’...



La conductora MAGALY MEDINA le dio su ‘chiquita’ a PEDRO MORAL y señaló que el empresario no tiene otro tema de conversación que no sea con respecto a SHEYLA ROJAS. Totalmente cierto...



La actriz NATALIA SALAS es la nueva concursante en ‘El artista del año’, tras una prueba en vivo donde recibió el apoyo de miles de seguidores. “Gracias a ustedes y su buena vibra. Después de esto, quiero vivir y morir en un escenario”, comentó...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito anda contracturado y me pide unos masajitos para relajarse... Suuuaaaveee.