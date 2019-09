Pancho Rodríguez no quiere que 'Tepha' Loza vaya a Colombia con Angie Arizaga porque le da miedo

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



ALEJANDRA BAIGORRIA contó que en siete meses se casaría con el ‘Rey’ ARTURO y que no planea una boda lujosa, pues le gustaría que sus invitados degusten una rica pachamanca. Además, aclaró que no todos los ‘guerreritos’ asistirán a su matrimonio, porque muchos le sonríen y después la acuchillan por detrás. Ayayayyy...



GINO ASSERETO dice que lo llaman ‘chancletero’ porque tiene dos niñas, y por eso quiere tener un varoncito el próximo año con la ‘Chinita’ JAZMÍN PINEDO. A la tercera va la vencida...



La bailarina ANGYE ZAPATA, quien fue ampayada con JOSIMAR, cumplió 18 años y lo celebró en una discoteca barranquina moviendo las caderas junto a ‘Combinación de La Habana’. ¿Y el jefecito...?



PANCHO RODRÍGUEZ espera que ‘TEPHA’ LOZA lo lleve a Colombia tras ganarse unos pasajes en ‘En boca de todos’, y ruega para que no se vaya con ANGIE ARIZAGA, porque ‘eso me daría miedo’. Hummm...



IVANA YTURBE se fue a Roma para participar en un concurso de belleza. Suerte...



Soy fuga porque mi amorcito tiene ahogos y me pide respiración boca a boca... Suuuaaaveee.