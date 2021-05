HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... MACARENA VÉLEZ viajó a las playas del norte con su amorcito, el futbolista VÍCTOR SALAS. Lo malo es que su expareja, Arabella, se presentó en ‘Amor y fuego’ y deslizó que el pelotero la habría amenazado con difundir sus videos íntimos, si ella seguía hablando. Asu mare...

Me pasan el talán que ‘GISELO’, EDSON DÁVILA, fue invitado la semana pasada a ‘En boca de todos’, pero TULA RODRÍGUEZ protestó para que no vaya, pues no quiere que la vacilen con la ‘Señito’, por eso el imitador de la rubia se presentó ayer en el programa aprovechando que la conductora estaba grabando, en exteriores, la secuencia ‘Los huamantanga’. Asuu...

TILSA LOZANO le dedicó una romántica publicación, en sus redes sociales, a su amorcito JACKSON MORA, quien ayer estuvo de cumpleaños. ¡Felicidades!..

El sábado el rating estuvo peleado. ‘El artista del año’ tuvo en Lima 13.1, mientras que ‘JB en ATV’ 13 puntos. En Lima más seis ciudades el programa cómico hizo 12.7, mientras que la ‘Señito’ 11.5. Como dirían los especialistas, fue un empate técnico...

Ahora sí me quito porque mi amorcito me pide un rapidito... Suuuaaaveee.