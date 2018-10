'Pato' Quiñones estuvo alentando al Boys en el partido frente a Alianza Lima bien acompañado de Paula Ávila. 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Cuentan que el ex de MILETT FIGUEROA, ‘PATO’ QUIÑONES, estuvo alentando al Boys en el partido frente a Alianza Lima bien acompañado de ‘POLY’ ÁVILA. Es su pinky...



RENZO COSTA se vaciló el fin de semana en una fiesta electrónica, pero luego la terminó en otro lado con la ‘Chama’ ALEXANDRA MÉNDEZ. El video fue colgado en sus redes, pero al toque lo borraron. Upss...



NICOLA PORCELLA se fue con un grupo de patas a bailar a una discoteca. Más de uno le preguntó por la colorada LESLIE SHAW...



GISELA VALCÁRCEL tuvo emotivas palabras para su mamá, que hoy está de cumpleaños, y le agradeció por enseñarle a ser una mujer valiente. Vale...



El mago JESÚS ALZAMORA pasó a las filas de los casados y es que el fin de semana se casó por civil con MARÍA PAZ GONZÁLEZ VIGIL. En la boda estuvieron sus amigos Katia Palma, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar, entre otros...



MICHAEL OVALLE dizque se quedó sin voz de tanto gritar los goles de Perú ante Chile. El ‘Pato’ la está haciendo linda en los ‘yunaites’...



Ahora sí me quito porque mi amorcito me hará masajitos... Suuuaaaveee.