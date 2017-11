Patricio Parodi la pega de guía turístico y le muestra el Perú a Génesis Arjona

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La ‘chinita’ JAZMÍN PINEDO le reclamó, en vivo, a GINO ASSERETO que hace tiempo no la lleva a bailar, cuando lo hizo con uno de los niños de ‘Yo soy kids’. Ayayayyy...



Por cierto, también le mandó su chiquita a YAHAIRA PLASENCIA, pues justo cuando se terminó de emitir un informe sobre la salsera, dijo, al dar pase a otra nota: Ahora sí, vamos a temas más importantes. Plop...



‘Lo que ya no se ve, no se pregunta’, fue el comentario que escribió VANESSA LÓPEZ en sus redes sociales, y al parecer, sigue distanciada de ‘TOMATE’ BARRAZA. Uhmmm...



El ‘Zorro’ CHRISTIAN MEIER floreó y compartió una foto con KATE DEL CASTILLO, con quien coincidió en un evento en Hollywood, y los cibernautas ya les dan su bendición. Quéeeeee...



REBECA ESCRIBENS comentó que FABIO AGOSTINI la tenía ‘harta’, porque quiere ‘serrucharle’ el piso a PATRICIO PARODI con GÉNESIS ARJONA. Nooo...



A propo de la parejita, el fin de semana estuvo en Ica, haciendo turismo por las Líneas de Nasca. No, que no...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina delantero y dice que esta noche liquida el partido... Suuuaaaveee.

