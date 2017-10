¿Patricio Parodi supera a Pedro Galllese en este aspecto? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me cuentan que GIAN MARCO

ZIGNAGO llegará esta semana a Lima para el lanzamiento de su primer libro ‘El violín de Rocío’. Manya...



RICKY TREVITAZO respaldó a LUIGI CARBAJAL, pues aseguró que jamás dudó de él cuando ‘CLAVITO Y SU CHELA’ lo acusó de acosar sexualmente a su novia ANDREA FONSECA...



Por cierto, cuentan que la pareja del músico, luego que ROBERT MUÑOZ fue detenido en Barranco, se fue a la casa de una amiga para que el músico se calme. Hummmm...



VANESSA TERKES y ‘CHIQUITO’ FLORES participarán en el reto ‘En busca del dorado’, que conducirá ISMAEL LA ROSA. Manya...



FEDERICO SALAZAR se animó a bailar un festejo con NATALIE VÉRTIZ, pero a la franca le hace falta un poco de aceite en las bisagras...



Y ya que hablamos de baile, PATRICIO PARODI comentó que PEDRO GALLESE tenía menos ritmo que él. No seas conchudo...



La ‘Señora Perú’, KARLA CASOS, emocionada por la fiebre del fútbol subió una foto junto con sus mellizos, que ya tienen seis meses. Babero... Somos fuga, porque mi amorcito esta noche me cantará al oído... Suuuaaaveee.

