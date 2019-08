Paula Arias dijo que si Yahaira Plasencia se casa con Jefferson Farfán, no tendría problemas en tocar en la boda

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... Me cuentan que la ojiverde ANDREA SAN MARTÍN se vaciló de lo lindo con EMILIO JAIME en una discoteca, pero aclaró que ella estaba con sus amigas y él se unió al grupo. Hummm...



PAULA ARIAS dijo que si YAHAIRA se casa con JEFFERSON FARFÁN, no tendría problemas en tocar en la boda, pues ‘business son business’. Ajá...



Horas después del debut de MÓNICA CABREJOS, la modelo OLENKA ZIMMERMANN se pronunció en redes sociales por su salida de ‘Al sexto día’ y dijo que pronto contará toda la verdad, pues siempre estuvieron comprometidos en hacer un programa para adultos con calidad. Ayayayyy...



La cantante EVA AYLLÓN estuvo de invitada en el show de ‘Los Auténticos Decadentes’ en Barranco y alborotó al público al cantar ‘No me importa el dinero’. Bravo...



El actor MIGUEL ÁLVAREZ, quien interpretó a ‘Mondonguito’ en ‘Ojitos hechiceros’, fue la figura más votada en ‘El artista del año’...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito sigue con la fiebre de los Panamericanos y quiere un entrenamiento ‘non stop’... Suuuaaaveee.