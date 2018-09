HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



PAULA MANZANAL celebró a lo grande el ‘baby shower’ de VALENTINO, su primogénito. A la reunión asistieron AÍDA MARTÍNEZ, DOMÉNICA DELGADO, ANGIE JIBAJA, VANESSA LÓPEZ, entre otros...



Me datean que al programa español ‘Gran hermano vip’, en donde participa la peruana MÓNICA HOYOS, ingresó la modelo MIRYAM SAAVEDRA, vinculada sentimentalmente con el presentador CARLOS LOZANO, expareja de la ‘españolísima’ y ya se están sacando los ojos. Asuuu...



MACARENA VÉLEZ publicó, en Instagram, una foto en donde se le ve muy feliz al lado de SAID PALAO. ¿Habrá remember...?



FABIO AGOSTINI es la sensación al otro lado del charco, pues durante su viaje a Turquía, junto a MAYRA GOÑI, un grupo de señoras mayorcitas se le abalanzaron para tomarse una foto con el español, quien se quitó el polo para lucir sus músculos...



El cantante PAULO LONDRA, que la rompe con temas como ‘Nena Maldición‘ o ‘Cuando te bese’, se presenta el 22 de noviembre en el Barranco Arena, junto a LESLIE SHAW y KALE.



Me apunto... Ahora sí me quito porque mi amorcito está resfriado y quiere que le frote su pechito... Suuuaaavee.