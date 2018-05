Pedro Loli está molesto con la producción de El artista del año [FOTOS]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La ‘TIGRESA DEL ORIENTE’ pidió a sus seguidores votar por ella en un concurso que ha lanzado la cadena internacional MTV en la categoría ‘El ridículo del año’. La cantante considera que su coreografía de ‘Scooby Doo Papá’ merece el premio. Qué buena...



ROSÁNGELA ESPINOZA se lució con su mamita y le regaló un carrazo en su día. Los fans de la ‘Chica selfie’ la felicitaron por tremendo gesto...



El cantante PEDRO LOLI estaba echando fuego porque la producción de ‘El artista del año’ pidió que llevara a su mamá a América para un homenaje, pero por cuestión de tiempo no se realizó. No pues...

A propo, al nuevo locutor en off de GISELA VALCÁRCEL le han puesto de chapa ‘bastón’, porque solo ayuda a la rubia a bajar y subir las escaleras. Plop...



La señora MARTHA VALCÁRCEL, mamá de MILETT, se ‘picó’ con ALFREDO BENAVIDES, quien la estaba imitando y decía que nadie se meta con su hija ni su canto porque es la mejor. Al final se molestó y le dijo que no sea cachaciento. Asuuu... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche le haga macumba... Suuuaaaveee.