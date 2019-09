‘Peluchín’ reveló que una controvertida pareja estaría en la dulce espera... ¿Será Korina Rivadeneyra y Mario Hart?

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



MILETT FIGUEROA anda de vacaciones en Barcelona, pero no deja la sensualidad, porque compartió algunas fotos en sus redes sociales. Bien ahí...



YAHAIRA PLASENCIA no pierde el tiempo y se fue de shopping en Miami comprando las costosísimas zapatillas Balenciaga, que no bajan de 800 euros. Pero puso el parche y afirmó que se da sus gustos porque ‘para eso trabaja’. ¿Le creemos...?



NATALIE VÉRTIZ anda en Milán, en medio de los desfiles de alta costura, donde ha sido invitada por algunas marcas auspiciadoras. Buena...



RODRIGO GONZÁLEZ ‘PELUCHÍN’ reveló que una controvertida pareja estaría en la dulce espera, tras su polémico matrimonio. Todo parece indicar que los futuros papis serían KORINA y MARIO HART. Ohhh...



BRUNELLA HORNA rompió el chanchito y ayer le armó una tremenda fiesta a su amorcito RICHARD ACUÑA. A la celebración llegaron JAZMÍN PINEDO, GINO ASSERETO y el ‘ZORRO ZUPE’. Provecho...



Bueno, soy fuga porque ya es primavera y mi amorcito quiere sentir mi calor... Suuuaaaveee.