HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... JESSICA NEWTON llamó ‘traicioneros’ a quienes criticaron a ROMINA LOZANO, luego de que no quedó entre las 20 mujeres más bellas en el Miss Universo, cuando antes le daban todo su apoyo y señalaban que era favorita. Ayayayyy...



Dicen que ‘PELUCHÍN’ seguirá al frente de ‘Válgame Dios’ en enero, porque esperan que pueda levantar su alicaído rating, pues el viernes hicieron 4.5 puntos. Asu...



El cantante LEONARD LEÓN se encuentra nuevamente en boca de todos, porque se habrían filtrado en las redes sociales unas fotografías, donde se le ve besándose con una mujer, que no es su actual pareja OLENKA CUBA. Gallina que come huevo...



El futbolista CHRISTIAN CUEVA es fiel a la cumbia, y el fin de semana se vaciló con el ‘Grupo 5’ en un evento navideño. Buena... Ahora sí soy fuga, porque mi amorcito se alucina mecánico y dice que esta noche me toca mi mantenimiento... Suuuaaaaveee.