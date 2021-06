HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos ‘chimentos’ de ‘Chollywood’... FABIO AGOSTINI fue sometido a una operación a la mano derecha, donde le tuvieron que colocar una placa y tres tornillos. Lo bueno es que tendrá enfermera, ya que PAULA MANZANAL le agradeció a la mamá del ‘galáctico’, a quien llamó ‘suegris’, por cuidarlo hasta que ella llegue. Asu mare...

El productor de ‘Esto es guerra’, PETER FAJARDO, realizó una transmisión en vivo y aseguró que AUSTIN PALAO no regresará nunca más al programa de competencia. Uyuyuy...

La argentina POLY ÁVILA cumplió 30 añitos de edad y jura que está recontra templada de su novio SIMÓN, a quien conoció por Tinder. Bien ahí.., MILENA ZÁRATE pudo vacunarse con la primera dosis contra el coronavirus, porque forma parte del grupo de personas con enfermedades raras. Bien...

KORINA RIVADENEIRA está preocupada porque la pequeña LARITA anda enfermita y no puede dormir. A cuidarla... BRUNELLA HORNA dijo, en broma, que estaba indignada con su amiga IVANA YTURBE porque la puso en ‘la terna’ como posible madrina de su bebé. Ajá... Ahora sí me quito porque mi amorcito está resfriadito y me pide que le frote el pechito... Suuuaaaveee.

