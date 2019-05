HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



REBECA ESCRIBENS ‘troleó’ a FEDERICO SALAZAR, pues dijo que esas ‘pastillitas azules’ eran las que el periodista usaba los fines de semana, después que presentó la nota sobre ‘Señores papis’, donde se descubre que ‘Fernando’ (RODRIGO PATIÑO) consume viagra para tener un mejor performance. Noooo...



ERICK OSORES debe ser de la escuela de Castañeda, porque cuando lo vacilan por su aparatosa caída, que grabó VERÓNICA LINARES, responde que no se cayó, sino que se resbaló. Esteeee...



El ‘PUMA’ CARRANZA contó que no se ha realizado el examen de próstata porque ‘tiene miedo’. Plop...



MANOLO ROJAS comentó que vivió momentos duros cuando a su mamita la operaron por un cáncer de seno. Con fe...



FARIK GRIPPA, conductor de ‘8 de corazones’ por Willax TV, por fin cambió de look y dejó las camisas manga cero. Parece que llevó clases de etiqueta con FRIEDA HOLLER...



El salsero JOSIMAR este sábado estará en la pista de ‘El artista del año’. A salsear...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina terapeuta y esta noche me dejará relajadita... Suuuaaaveee.