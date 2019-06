HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Cuentan las malas lenguas que la ‘firme’ de DIEGO CHÁVARRI, una empresaria venezolana, tendría un videíto con el sobrino de una conocida cantante criolla. Nooo...



RAFAEL CARDOZO reconoció que no es un ‘buen padre’ porque está lejos de su hija, pero espera que cuando esté más grande, quiera vivir en el Perú...



GINO ASSERETO contó que su hijita Khalessi tiene el carácter de JAZMÍN PINEDO. Ayayayy...



YAHAIRA comentó que si en el futuro se da una amistad con FARFÁN, estaría bien porque es ‘buena onda’ y lo respeta mucho. ¿Segura...?



Los cibernautas le sacaron la mugre a SANTI LESMES en el vivo que hizo, pues reiteró que SUSAN OCHOA no iba a ganar ‘El artista del año’ y renunciar fue su ‘salida’. Asuuu...



Quien anda de viaje es GIOVANNA VALCÁRCEL. La rubia hizo maletas y se fue a Alemania. Provecho...



PEDRO MORAL dijo que FABIOLA GARAVITO, la rubia con la que lo ampayaron, es una chica ‘A1’. Manya...



BELÉN ESTÉVEZ comentó que VANESSA TERKES es una ‘chica muy desprendida’ y no le extraña que con sus ingresos haga ayuda social...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para que lo engría con un chocolatito... Suuuaaaveee.