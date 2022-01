HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... LUCIANA FUSTER armó tremenda fiesta en Miami por su cumpleaños y PATRICIO PARODI fue a su encuentro. Esteeeee... Otro que alzó vuelo a Francia fue HUGO GARCÍA con su enamoradita ALESSIA ROVEGNO, pero en los gastos para viajar fueron 50 y 50. Pareja moderna... BRUNELLA HORNA comentó que no es su voz en el remix que le hicieron con su frase ‘ya no me llames’ dirigida su ex RENZO COSTA y que ya deben parar con ello. Nooo...

La cantante AMY GUTIÉRREZ empleó sus redes sociales para contar que dio positivo al Covid, pero se encuentra bien y en aislamiento. Asu... GIAN MARCO ZIGNAGO comentó que está dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor, luego de divorciarse hace año y medio de la madre de sus hijos, CLAUDIA MORO. Por cierto, ‘Gasparín’ acaba de lanzar su videoclip del tema ‘MANDARINA’ que protagoniza MAJU MANTILLA...

Al parecer, RAÚL ROMERO estaría negociando para reaparecer en América Televisión con ‘Vuélvete a vacilar’, pese a que primero dijo que no... Somos fuga porque mi amorcito va por una lechecita de tigre, pues esta noche tiene un partidito... Suuuaaaveee.

