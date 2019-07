Rebeca Escribens le mandó su chiquita a Angie Arizaga porque no se le entiende nada cuando habla

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



Me cuentan que el cantante DANIEL LAZO anda por las nubes. Sucede que después de la función del circo de ‘La Chola Chabuca’, un canal de cable se acercó para hacerle una entrevista y se negó. Luego, le pidieron grabar unos saludos y respondió que él no hace esas cosas. Ayayayyy...



También reaparecieron por ahí y tomados de la mano, la ‘TIGRESA DEL ORIENTE’ y el novio fugitivo, ELMER MOLOCHO. Que viva el ‘armani’...



REBECA ESCRIBENS le mando su ‘chiquita’ a ANGIE ARIZAGA y le dijo que su dicción estaba ‘hasta el perno’, porque no se le entiende nada cuando habla. Uyuyuy...



ROSÁNGELA ESPINOZA le dijo a CARLONCHO que no quiere tener ningún tipo de amistad con él, después que el locutor se vistió de ‘Cuy’ y le entregó flores a ‘ROUS’ cuando visitó el set de ‘En boca de todos’. Asu...



PATRICIO PARODI contó que confía en su enamorada FLAVIA LAOS, quien está por Miami por trabajo, pero también se da su tiempo para salir con sus amigas. ‘Open mind’ el muchacho...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree Batman y dice que esta noche estrenamos la Baticueva... Suuuaaaveee.