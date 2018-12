HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



CONNIE CHAPARRO y SERGIO GALLIANI se fueron felices a Río de Janeiro para recibir el Año Nuevo, pero no confirmaron sus reservas de hotel y andaban buscando hospedaje por unos días. Nooo...



Medio ‘Chollywood’ ha viajado fuera del país para recibir el 2019: GISELA VALCÁRCEL, ETHEL y sus hijas ya están en Nueva York; MELISSA PAREDES y el ‘Gato’ CUBA en Aruba; VANESSA JERÍ en Jamaica; ANDRÉS WIESE en España; DIANA SÁNCHEZ en Miami, y la ‘Urraca’ MAGALY MEDINA se va a Londres y París. Provecho...



MELISSA LOZA contó que sueña con conducir un programa deportivo y que no se desespera por el matrimonio, pues vive el día a día...



La guapa REBECA ESCRIBENS dice que cada vez que toca una puerta se acuerda de NICOLA PORCELLA. Ayayayyy...



La ‘Chama’ ALEXANDRA MÉNDEZ se cambió el look y ahora luce morena, pues quiere encontrar el verdadero amor...



Somos fuga, porque mi amorcito está listo para sobarme mi pechito... Suuuaaaveee.