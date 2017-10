Rebeca Escribens muestra toda su sensualidad en Instagram [VIDEO]

jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



NATALIE VÉRTIZ aseguró que su fuerte era el baile, pero cuando se lo mencionó a su esposo YACO, soltó tremenda carcajada. Qué poca fe le tiene...



CLAUDIA RAMÍREZ dijo, después de los ‘chapes hot’ que se dio con DIEGO GEMINEZ FORT, que no se iba a ilusionar por una salida porque su corazón ‘está cerrado para el amor’. Asuuu...



REBECA ESCRIBENS publicó una foto en sus redes sociales en bikini y tuvo miles de ‘likes’. Además, la conductora recalcó que igual se sentía regia con sus ‘rollitos’. Vale...



CRISTIAN ZUÁREZ roba miradas de chibolas y maduritas cada vez que camina por un centro comercial de Salaverry, donde estuvo ayer tomando un café. Le queda su sencillo al pelucón... ALEJANDRA BAIGORRIA reveló que desea convertirse en madre a los 32 años y que si para esa edad no tiene pareja, recurrirá a la inseminación artificial. Manya...



FACUNDO GONZÁLEZ también apoyó a PALOMA FIUZA y aseguró que por el momento no piensan en tener bebés. Hummm...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina Tarzán y dice que yo soy su Jane... Suuuaaaveee.

