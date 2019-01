HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Me datean que KAREN DEJO no asistió a la función de prensa de la película que protagoniza ‘Jugo de tamarindo’, porque estaría asada por las escenas ‘hot’ que hay en el filme. Ups...



‘CHOCA’ sacó cara por su amiguísima SHEYLA ROJAS y aseguró que está tranquila, disfrutando su relación con PEDRO MORAL y que las críticas de ANTONIO PAVÓN no le afectan. Manya...



Por cierto, Pedro dijo que no podía meterse en problema de ‘papá y mamá’ y que considera que Sheyla y Pavón son ‘buenos papás’...



Me cuentan que ABENCIA MEZA cruza los dedos, pues hoy el Tribunal Constitucional evaluará su hábeas corpus y verá si queda en libertad. Ayayayyy...



La conductora REBECA ESCRIBENS le hizo el pare a DUCELIA ECHEVARRÍA y le pidió que deje de ser ‘ácida’ y se espere a la competencia para hincar a ROSÁNGELA ESPINOZA. Nooo...



Por cierto, la ‘Chata’ JOHANNA SAN MIGUEL le pidió a su amigo MATHÍAS BRIVIO ‘que se ponga las pilas’, porque sino GIAN PIERO DÍAZ ‘se lo comerá vivo’. ¿Será?...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina escultor y hoy me moldea... Suuuaaavee.