Rebeca Escribens defiende a Rosángela Espinoza de 'Carloncho' [VIDEO]

jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



DIEGO CHÁVARRI dijo que no pudo contestarle como se debe a ÍTALO VALCÁRCEL en el ‘No soporto’, porque tiene una carta notarial por parte de la chalaca que le impide referirse a ella y negó que lo haya llamado para ‘cuadrarlo’. Hummm...



MICHELLE SOIFER aseguró que con KEVIN BLOW tienen una relación ‘amical’ muy linda y que están en la etapa de la ‘semillita’, sembrando algo hermoso. Qué buena...



PALOMA FIUZA comentó que siente que su relación con FACUNDO GONZÁLEZ ha madurado, porque ya ni pelean como antes. Asuuu...



REBECA ESCRIBENS le jaló las orejas a ‘Carloncho’ porque, en más de una ocasión, trata de dejar mal a ‘ROUS’ haciendo notar sus errores y defectos. Así no es...



ANDREA SAN MARTÍN dijo que terminó bien con el padre del hijo que espera y que no hubo infidelidad. Asuuu...



ANGIE ARIZAGA afirmó que ya tiene sus maletas listas para viajar a Rusia y no le hace caso a las críticas, que aseguran que no deberían enviarla a cubrir el Mundial... Somos fuga, porque mi amorcito se alucina chef y dice que está listo para sazonar el lomo fino... Suuuaaaveee.

Michelle Soifer sobre Rosángela Espinoza