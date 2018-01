¿Renzo Costa está en coqueteos con jovencita de 19 años?

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



BRUNELLA HORNA se pasó de chistosa al cuestionar lo rápido que VANESSA TERKES y GEORGE FORSYTH se enamoraron, por eso ANDRÉ CASTAÑEDA la 'troleó' y le dijo que era la menos indicada, porque le pasó lo mismo con su novio RICHARD ACUÑA. Flechazo...



A propo, me pasan el talán que RENZO COSTA, el ex de la 'wawita', estaría saliendo con una jovencita de 19 años de nombre THAÍS, con quien fue ‘ampayado’ en una discoteca de Asia. Asuuu...



Cuentan que MELISSA KLUG regresó de Holanda a España, desde donde partirá en breve para estar este 3 de febrero en Lima y celebrar su cumpleaños número 34. Manya...



ERNESTO JIMÉNEZ viajó al extranjero para reencontrarse con su novia ANTONELLA BACCO. Locura de amor...



Y los programas más vistos del sábado fueron ‘El wasap de JB’ 8.3, ‘El reventonazo de la Chola’ 7.7, ‘Súper Kids’ 7.6 y el domingo, ‘DÍA D’, por segunda semana consecutiva fue el programa más visto al hacer 8.3 puntos, ‘Cuarto Poder’ alcanzó 7.3, ‘Fútbol en América’ 7.5, y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ 7.1...



Somos fuga, porque mi amorcito anda eléctrico y me pide que juguemos al lobo y la Caperucita... Suuuaaaveee.