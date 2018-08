Renzo Schuller y Gian Piero Díaz pasaron sin pena ni gloria por la radio ¿Les cancelaron programa?

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que RENZO SCHULLER y GIAN PIERO DÍAZ pasaron sin pena ni gloria por la radio, pues han sido reemplazados por un grupo de cómicos. Ayayayyy...



A propo, me datean que también habrían dado de baja a GONZALO NÚÑEZ en su programa radial, pues estuvo suspendido una semana, pero ya pasaron casi dos y no aparece en las cabinas...



DORITA ORBEGOSO se hizo la sorda cuando TILSA le preguntó por su novio, y solo atinó a responder que es una ‘señora’. Hummm...



RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’, emitió ayer un extenso reportaje sobre la periodista LOURDES SACÍN y su expareja, ANDY V, y al finalizar señaló que estaba ‘mentalmente desordenada’. Upsss...



A propo, ‘PELUCHÍN’ ‘troleó’ a TILSA y dijo que antes recibía regalos de la marca Louis Voutton de parte del ‘LOCO’ VARGAS y ahora solo le llegan de ‘Platanitos’ por parte de MIGUELÓN. Qué buena...



Dicen que una folclórica pagó 30 mil soles para que el elenco de una novela fuera a su aniversario y solo aparecieron los protagonistas. Al final el público los pifeó después de unos minutos...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina basquetbolista y dice que esta noche llena la canasta... Suuuaaaveee.