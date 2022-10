HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... La cantante ESTRELLA TORRES sorprendió a su novio KEVIN SALAS llevándole mariachis para celebrar su cumpleaños en una fiesta sorpresa. Eso es amor... EVELYN VELA fue ampayada en el aeropuerto con su ‘colágeno’, quien sería un integrante de la producción de ‘Esto es guerra’. Ayayayyy...

RICARDO RONDÓN evidenció que no pasa ni con agua a ‘CARLONCHO’, pues ante la presencia del locutor radial en el programa ‘En boca de todos’ no tuvo reparo en retirarse del set y no volvió a aparecer. ¡Qué roche!... LUCIANA FUSTER no se despega para nada de su amorcito PATRICIO PARODI, a quien acompaña hasta a sus ‘pichangas’ junto a los otros ‘guerreritos’. Asu...

MICHI DICE QUE ES AMIGA DE LA FOCA

El vidente ROBERTO GRANDA echó en cancha a GUISEPPE BENIGNINI y dijo que fueron ‘íntimos’. Upsss... A propo, MICHEILLE SOIFER aclaró, luego de que el Principito contó que le pedía plata a JEFFERSON FARFÁN, que solo han sido amigos. Esteee... MAFER PORTUGAL, la hija de TOMMY, comentó que ya se reunió con su padre. Manya... Somos fuga porque mi amorcito se alucina Diego Montalbán y está listo para prepararme un ‘tiramisú’... Suuuaaaveee.+

TE PUEDE INTERESAR

Alejandra Baigorria afirma que si le hubieran robado en un ‘closet sale’, publicaba la cara de la ladrona

Tilsa Lozano anda emocionada por cumplir 40 años y está alistando tremendo tonazo

Flavia Laos recuperó parte de la ropa que le robaron en su closet sale