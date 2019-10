¿Roberto Martínez en coqueteos con Rosángela Espinoza? Vanessa Terkes echó a exfutbolista en 'En Boca de Todos'

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



VANESSA TERKES echó a ROBERTO MARTÍNEZ y dijo que lo había visto coqueteando y en confianzas con ROSÁNGELA ESPINOZA, quien será su pareja en el reto de baile que tiene con TULA. El ‘capi’ no pierde el tiempo. Asu...



Me cuentan que ‘CHOCA’ estuvo con GISELA VALCÁRCEL y PATI LORENA en Arequipa, y cuando fueron a un restaurante le dijeron a todos que era el cumpleaños del conductor de ‘Estás en todas’, hasta le cantaron el ‘Happy Birthday’. Pero la firme es que solo fue una bromita. Qué buena...



FLAVIA LAOS y PATRICIO PARODI regresaron de Costa Rica, donde festejaron el cumple del ‘Pato’ y el primer año de su relación. La actriz dijo que la clave de todo es la confianza y el respeto. Bien...



La gentita de ‘Válgame’ se dijo la ‘vela verde’ y más de uno se ‘picó’. A MÓNICA CABREJOS no le gustó que JANET BARBOZA, EL ZORRO, KATY SHEEN y KURT la tildaran de diva, porque se cree la conductora principal y hasta tiene su propia maquilladora. La morocha se fue del set. ¿Y la ‘correa’...?



Somos fuga porque mi amorcito está listo para engreírme como su bebecita... Suuuaaaveee.