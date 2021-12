HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...

La conductora ETHEL POZO comentó que sigue considerando a MELISSA PAREDES como su amiga, pues la invitó a su cumpleaños, pero la modelo no asomó ni su sombra. Hummm...

El cantante CHRISTIAN DOMÍNGUEZ señaló que en pandemia ha perdido muchos amigos y mencionó a JONATHAN ROJAS y ÁNGELO FUKUY. Ayayayyy...

JOTA BENZ reveló que el primero de enero cumple un año de relación con ANGIE ARIZAGA, pero cuando le hablan sobre la ‘roca’ dice que todo llegará en su momento. Asuuu...

LEYSI, TEFY Y BRUNELLA HORNA

LEYSI SUÁREZ deslizó que PANCHO RODRÍGUEZ estaría aprovechando su cercanía a YAHAIRA para que le renueven contrato en ‘Esto es guerra’ en el 2022. ¿Será?...

‘TEFI’ VALENZUELA dijo que le gustaría sacarse los implantes de mama porque ahora está de moda ser ‘plana’. ¡Juat!...

La ‘ROBOTINA’ aclaró que su separación de ‘Robotín’ no fue ‘armani’ y ahora están más felices que nunca. Esteee...

BRUNELLA HORNA señaló que su relación con RICHARD ACUÑA no está pasando por una crisis, sino que están distanciados por motivos de trabajo. Noooo... Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que me adelantará la Nochebuena... Suuuaaaveee.